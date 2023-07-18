Посетителям Пулковской обсерватории стало проще пользоваться мобильным интернетом

Рядом с Пулковской обсерваторией Петербурга усовершенствовали оборудование для сотовой связи. Теперь ученым и гостям научного объекта стало проще выходить в Сеть.

Фото: Baltphoto

Интернет в Пулковской обсерватории сейчас работает на повышенных скоростях, сообщает пресс-служба компании МегаФон. Для обеспечения качественного доступа в Сеть специалисты обновили оборудование. Теперь скорость передачи данных достигает 80 Мбит/с, что позволяет очень быстро делиться снимками небесных тел.

Напомним, что Пулковская обсерватория входит в структуру Российской академии наук, а сфера ее научных интересов распространяется почти на все направления фундаментальных исследований. Объект находится к югу от центра Северной столицы, на Пулковских высотах. Вокруг главного корпуса с музеем есть парк.

Директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко подчеркнул, что Пулковская обсерватория круглый год людей. Согласно исследованиям аналитиков, за астрономическими знаниями на территорию научного объекта приезжают абоненты со всей страны, в частности, притягивает место гостей с Дальнего Востока.