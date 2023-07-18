Пожилой петербуржец ошибся и забрал чужую внучку из детского сада

В Санкт-Петербурге пенсионер отправился забирать внучку из детского сада, но случайно перепутал детей. К счастью, ситуация быстро разрешилась, и все закончилось благополучно.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Инцидент произошел в Невском районе. Из детского сада на улице Крыленко пропал маленькая девочка. Тревогу забили родители ребенка, которые сразу же обратились к правоохранителям, сообщает телеканал «360».

Специалисты отреагировали незамедлительно, разослав ориентировки по всем постам, а также задействовав оперативников и наряды ГИБДД.

К счастью, девочку быстро удалось найти. Оказалось, что ошибку допустил дедушка, который перепутал внучек. Когда он пришел с ребенком домой, то понял, что что-то не так, а затем вернул девочку родителям.

Куда смотрели воспитатели, а также, как малышка ушла с незнакомым мужчиной, остается под вопросом. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.