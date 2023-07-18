Стало известно, почему уровень тревожности среди петербуржцев выше, чем у других россиян

Оказалось, что в Петербурге проживает больше всего тревожных людей. Специалисты объяснили, с чем связана такая тенденция.

Фото: Pxhere

Соответствующее исследование на уровень стресса провел сервис по писку работы hh.ru. Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с Brif отметил, что Северную столицу трудно сравнить с Москвой по ряду показателей, среди которых, например, высокий бюджет и зарплаты. По мнению специалиста, тревожность в городе на Неве связана с качеством жизни.

Все дело в том, что Культурная столица находится как бы посередине, между столицей России и другими городами. В нем все еще нет достаточных темпов развития, денег и перспектив, считает эксперт. То есть, очень часто ожидания не совпадают с действительностью, прежде всего, в экономическом плане. Кроме того, регион за последнее время пережил много неприятностей, среди которых, например, взрыв на Васильевском острове.

В свою очередь, клинический психолог и руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева считает, что Петербург мог оказаться на первом месте по уровню стресса из-за климата, ведь на территорию региона солнышко заглядывает редко. Еще один фактор, которым можно объяснить сложившуюся тенденция, — это то, что в Северную столицу приезжает очень много людей творческих профессий, которые обычно больше подвержены стрессу. При этом не все обращаются за помощью к психологам, откладывая это мероприятие, или намеренно избегая его.