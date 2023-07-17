Бастрыкин взял на контроль расследование группового изнасилования у озера под Петербургом

В Следственном комитете России изучают обстоятельства инцидента, произошедшего у одного из озер в Ленобласти. Выяснилось, что там 43-летняя женщина подверглась групповому изнасилованию.

Фото: пресс-служба СКР

Пострадавшей оказалась 43-летняя жительница Соснового Бора, а само преступление произошло еще 13 июля. Расследование уголовного дела о групповом изнасиловании взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает «МК в Ленобласти».

Так, по версии следствия, один из насильников уже был знакомым с жертвой. Мужчина решил «подвезти» женщину, но затем отправился с ней к озеру, где к нему подоспели еще двое злоумышленников. Уточняется, что один из них снимал все происходящее на телефон.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых удалось задержать. Ими оказались иностранцы в возрасте от 22 до 28 лет.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.