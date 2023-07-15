Более 800 спортсменов из 60 субъектов страны приехали в Пензу на первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок.

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В Пензе завершилось первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок. Соревнования проходили пять дней. На них приехали спортсмены со всей России и Беларуси.

В первый день турнира по две золотые медали завоевали петербуржцы и югорчане.

И как сообщает «МК в Мурманске» среди 830 участников была и юниорка Елизавета Прохорова. Она по результатам состязаний завоевала серебряную и бронзовую медали.

Известно, что второе место девушка одержала на дистанции в 50 метров брасс и третье на дистанции 100 метров брасс. В пресс-службе правительства Мурманской области отметили, что Елизавета является мастером спорта и тренируется у Екатерины Лебедик и Дмитрия Леоненкова.

Также на всероссийском первенстве Кольское Заполярье представляла спортсменка Есения Константинова.