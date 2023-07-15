В России 147 тысяч призывников отправились служить

Около 147 тысяч россиян отправились служить во время весеннего призыва. Большая часть проведут ближайшие пять месяцев в учебных соединениях и воинских частях.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В России завершили весенний призыв молодых людей. Всего на военную службу направили 147 тысяч человек. Об этом сообщает «МК в Великом Новгороде» с ссылкой на пресс-службу Минобороны. Такое количество военнослужащих набрали в соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2023 года.

Комиссии по призыву работали с начала апреля. А направлять новобранцев в войска начали с 20 апреля.

Всего для того чтобы отправить призывников служить были задействованы 153 гражданских самолета, 2000 вагонов поездов, 14 рейсов авиации ВС РФ и девять воинских эшелонов.

Большинство военнослужащих отправили в учебные соединения и воинские части. В течении ближайших пяти месяцев они освоят военную технику и затем получат военно-учетную специальность.