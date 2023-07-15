Житель Германии приехал в Россию на отдых и утонул

В море Калининградской области утонул житель Германии. Он приехал на отдых в Россию с сыном.

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В Море под Балтийском утонул гражданин Германии. Инцидент произошел в Калининградской области. Известно, что 45-летний мужчина плавал вместе со своим ребенком. Об этом сообщает «МК в Калининграде» с ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК Наталью Гацко.

Происшествие случилось накануне, 14 июля. Турист приехал в Россию с семьей. В частности, с десятилетним сыном. Мальчика удалось вытащить из воды и спасти. А мужчине повезло меньше.

На его теле не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Поэтому специалисты назначили судмедэкспертизу.

У туриста было двойное гражданство как России, так и Германии. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.