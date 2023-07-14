В Петербурге появится новый ангел в память о скульпторе Романе Шустрове

На территории Северной столицы появится новый бронзовый ангел. Фигурку установят в честь скульптора Романа Шустрова.

Фото: baltphoto/Павел Долганов

Ангел в скором времени появится на Матисовом острове. Чтобы поддержать проект, в концертном зале лютеранской церкви Яани Кирик солисты Мариинского театра провели благотворительный концерт «Доля ангела», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Установить скульптуру предложила солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Анна-Мария Матис. При этом идею поддержали звезды оперной и балетной сцены.

Фигурка ангела в берете и с ветряком в руках появится рядом с картографической фабрикой на набережной реки Пряжки. Ее установят 30 июля, в день рождения скульптора. Примечательно, что сам Роман Шустров хотел создать на Матисовом острове некий Город мастеров, который представлял бы собой кластер для людей творческих профессий.

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