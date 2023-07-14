Спасателей Ленобласти снабдили новыми пожарными автомобилями за 122 млн рублей

Сотрудники «Леноблпожспас» получили ключи от новых пожарно-спасательных автомобилей. Транспорт на больше чем на 122 миллиона рублей передали в несколько районов.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Торжественное вручение ключей на территории Кировского района провел губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В общей сложности специалисты получили восемь пожарных автомобилей, сообщает IVBG.

Отмечается, что общая стоимость транспорта составила 122,6 миллиона рублей. Машины передали отрядам Государственной противопожарной службы Бокситогорского, Волховского, Всеволожского Выборгского, Гатчинского, Кировского и Лужского районов.

Новую технику закупили для более эффективной борьбы с огнем и оперативного реагирования.