Большой проспект Петроградской стороны потеснил Старо-Невский и стал главной модной улицей Петербурга

В Санкт-Петербурге обновилась главная fashion-улица. Теперь этот статус принадлежит Большому проспекту Петроградской стороны.

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Старо-Невский проспект сдал свои позиции и уступил место новому модному лидеру. Большой проспект Петроградской стороны впервые получил почетный статус из-за большого количества магазинов одежды, аксессуаров и обуви, которых здесь за последнее время стало заметно больше, сообщает Петроград.

Так, с января по июнь текущего года доля fashion-ритейла в составе арендаторов на Большом проспекте Петроградской стороны выросла с 29% до 36%. До этого модным лидером оставался Старо-Невский проспект. На этой улице размещены люксовые бренды, который сейчас временно перестали принимать посетителей.

В общей сложности количество fashion-арендаторов на Старо-Невском проспекте упало до 35%. В свою очередь, к расширению уже имеющихся точек и открытию новых брендов на Петроградской стороне добавилась и продукция из регионов РФ.