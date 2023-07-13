Комтранс продолжает совершенствовать схему дорожного движения в зоне платной парковки Петроградского района

В Петроградском районе продолжаются работы по оптимизации схемы дорожного движения. В настоящее время мероприятия проведены на территории микрорайона «Колтовская Слобода».

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

Специалисты уже отрегулировали работу нескольких светофорных объектов, а также увеличили пропускную способность трех дорог, среди которых улица Большая Зеленина, Левашовский проспект и набережная Адмирала Лазарева, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, с 17 июля будет осуществляться прямое движение транспорта с улицы Большая Зеленина на Большой Крестовский мост.

Кроме того, с 6 августа вводится дополнительная остановка маршруток «Левашовский хлебозавод» у дома 28 по Левашовскому проспекту.

Подчеркивается, что положительный эффект от изменений будет с каждым разом увеличиваться. После ремонта Приморского проспекта вследствие разгрузки участка дополнительные потоки транспорта через Петроградский остров прекратятся, а трафик окончательно стабилизируется.

Напомним, при подготовке к запуску в Петроградском районе зоны платной парковки микрорайон «Колтовская слобода» больше всех претерпел изменения в части организации дорожного движения.

Ранее, как сообщал Комтранс, в «Колтовской слободе» были дополнительно введены 8 односторонних улиц. Еще на ряде наоборот движение стало двусторонним. Также были скорректированы режимы работы светофоров и обустроено две выделенные полосы для общественного транспорта.