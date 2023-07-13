Петербургу присвоили титул гастрономической столицы России

Город на Неве может похвастаться своими кулинарными изысками и традиционной продукций, среди которой, например, кондитерские изделия. По мнению одного из специалистов в этой сфере, Санкт-Петербург мог бы претендовать на звание гастрономической столицы России.

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Шеф-повар и кондитер Ренат Агзамов в разговоре с «МК в Питере» поделился своим мнением на счет того, как сейчас в Северной столице обстоит дело с кухней. В итоге эксперт назвал город гастрономической столицей России.

Телеведущий отметил, что Петербург вполне может претендовать и на звание кондитерской столицы страны, ведь на территории региона открылось большое количество магазинов и заведений с выпечкой и сладостями.

Напомним, что на сегодняшний день в Петербурге сеть несколько крупных производителей сладкого, среди которых фабрика имени Н. К. Крупской, входящая в объединение «Славянка», а также фабрика «Петербургский КондитерЪ», «Невский кондитер» и другие. Между тем, увеличилось и количество магазинов с заграничными лакомствами — на Невском проспекте их стало больше на 5 %.