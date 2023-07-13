Жителям Петербурга разрешили ходить в леса Ленобласти при противопожарном режиме

Под Петербургом сняли запрет на посещение лесов и проезд по ним автомобилей, однако противопожарный режим не отменили.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отменил запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Соответствующее постановление появилось на сайте регионального правительства, сообщает IVBG.

В тоже самое время установленный на территории региона особый противопожарный режим продолжает распространяться на разведение костров, приготовления блюд на открытом огне, а также сжигание мусора и травы в лесу и по прилегающим к нему территориям.

Гражданам напомнили, что в случае факта пожара в лесу нужно срочно обратиться в региональный пункт диспетчерского управления Ленобласти. Кроме того, необходимо воспользоваться одним из телефонов: 01,112 или 101.

Самыми частыми причинами возгораний становятся не полностью потушенный костер, либо тлеющая сигарета. Трава может вспыхнуть, если нагреется через осколок стекла, брошенный в лесу. Еще один фактор, который чреват ненужными рисками, — выстрел из ружья, так как тлеющий пыж может поджечь сухую траву.

В случае нарушения правил на отдыхе в лесу предусмотрены штрафы в размере от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность. Известно, что с начала текущего года за нарушение правил пожарной безопасности в лесах на территории региона в бюджет уже поступило 580 тысяч рублей.