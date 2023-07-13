Петербуржцы впервые смогут добраться до Алжира прямыми авиарейсами

В Санкт-Петербурге открывается прямое авиасообщение с Алжиром. Самолеты начнут курсировать по этому направлению с 27 июля.

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Под конец месяца компания Air Algerie начнет перевозить пассажиров из Петербурга в Алжир и обратно. Всего из Пулково будут отправлять по три рейса в неделю, сообщает АБН.

Так, сесть на воздушное судно до Алжира будет возможно по вторникам, четвергам и воскресеньям. Граждан переправит Boeing 737-800.

Вылеты из Санкт-Петербурга будут осуществляться в 04:15, а в обратную сторону самолеты полетят около 20:30.

Напомним, что Air Algerie является национальным алжирским перевозчиком, который работает с 1947 года. Базовый аэропорт расположен в Алжире.