Жители Петербурга и Москвы продолжают атаковать визовые центры, разбирая свободные слоты за считанные минуты

Свободные даты на получение шенгена в Петербурге и Москве продолжают разбирать с запредельной скоростью. Надежды на то, что получится хотя бы просто встать в очередь на оформление документов, таят с каждым днем.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В столицах наблюдается ажиотаж на бронирование свободных дат в визовых центрах европейских стран, которые пока еще не покинули Россию. Теоретически возможность получения шенгена есть, но на практике удача улыбается лишь немногим. Ситуацию усложняют боты, забирающие свободные слоты и перегружающие сайты центров.

Очередная волна бронирования была зафиксирована жителями города на Неве и Москвы накануне в визовом центре Испании. Окошки на пять дней открыли около половины девятого в среду, 12 июля. Первоначально они появились в столице, но закрылись в течение 10 минут после объявления. С аналогичной ситуацией столкнулись и петербуржцы, у которых свободное время ушло буквально из-под носа, — слоты забронировали за четыре минуты. Во время заполнения данных система постоянно давала сбои и возвращала на первую страницу, просила повторить попытку, заново вводить коды из-за чего всю процедуру приходилось повторять.

При этом следующую дату открытия дат на подачу документов в визовом центре назвать не могут. Единственное, что могут посоветовать сотрудники — наблюдать за сайтом практически днем и ночью.

Немного лучше ситуация обстоит с визовым центром Италии. Выбор свободных слотов здесь также ограничен, но возможность записаться кажется более реальной. При заполнении анкеты заявителям предлагают сразу несколько вариантов со временем.

Однако возможность получения визы в Европу, действительно, есть. Удачливые пользователи туристических форумов отмечают, что им самим удавалось вставать в очередь посредством уже упомянутых ранее ботов. Кто-то успевал отправить заявку, набив руку на введении данных. Поэтому шансы есть, хоть и крайне маленькие.

Напомним, что сейчас заявки на получение виз в России, согласно данным Ассоциации российских туроператоров (АТОР), из 27 стран шенгенской зоны беспрепятственно выдают десять, среди которых Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, а также Франция, Венгрия, Словения, Швейцария и Португалия.