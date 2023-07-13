В Петербурге и Москве насчитали больше всего туристов-нарушителей

По количеству нарушений среди туристов в России лидируют Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего путешественники избегают оплаты счетов в ресторанах.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В двух столицах все еще остается больше всего приезжих граждан, которые не желают «играть по правилам». Однако есть и положительный момент — за год правоохранителей стали вызывать на 6% реже, сообщает Neva.Today.

Петербург по количеству нарушений среди турситов чтуь-чуть уступил Москве. Чаще всего гости города не желают платить за отдых в ресторанах.

Оказалось, что в общей сложности из 250 тысяч нарушений на две столицы России приходится самое большое количество тревожных сигналов, — число составило почти 60 тысяч вызовов.

Одновременно с этим за год число обращений к полиции стало меньше на 6%, а вот по стране, напротив, возросло примерно на 12%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица попал в пятерку самых предпочтительных городов на выходные.