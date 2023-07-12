Петербург попал в топ-5 городов для отдыха в выходные

Петербург, Москва, Калининград, Сочи и Казань вошли в топ городов, которые туристы выбирают чаще всего на непродолжительные поездки. Путешественники стали вдвое чаще выезжать на отдых в выходные дни.

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Россияне стали чаще отправляться в путешествия на выходные. Об этом сообщает «МК в Калининграде».

Так, в сравнении с прошлым годом, в поездки на два дня жители страны стали выбираться вдвое чаще. Наибольшей популярностью у таких туристов пользуются пять городов — Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Сочи и Казань. В последних трех пунктах люди оставляют за выходные в среднем около семи тысяч рублей на путешественника.

Всего расходы на поездки в субботу и воскресенье у россиян увеличились на 7%, нежели это было годом ранее.

Напомним, на продолжительный отдых жители станы также выбирают Москву, Петербург и Сочи. Больше всего билетов покупают в столицу страны – их около 30% от общего числа.