Деревенская 20-летняя медведица бегала по участку в Подмосковье

В Подмосковье домашний медведь устроил гонки по садовому участку за своей хозяйкой. Справиться с животным смогли только охотники.

Фото: unsplash

В Одинцовом районе домашняя медведица вышла из клетки и пыталась напасть на женщину, которая кормила ее долгие годы. Об этом сообщает 360.

Происшествие случилось в деревне Большое Сареево. По информации источника, опасное животное жило на одном из участков у местной жительницы. Более 20 лет проблем с диким зверем у хозяйки не было.

Однако накануне, женщина не закрыла плотно дверь в клетку своего питомца, и медведица Машка вышла на охоту. Сначала хищница, почуяв запах свободы, бегала по двору возле дома. Но когда хозяйка увидела животное на свободе, то начала убегать.

Поймать самостоятельно свою любимицу владелица пытаться не стала и позвонила в полицию.

Правоохранители оперативно приехали на место. А вместе с ними сотрудники Росгвардии и специалист, который должен усмирить зверя — охотник с телевизором.

Пока специалисты пытались справиться с разбушевавшимся хищником, его хозяйка переждала все в ближайшем кафе.

В результате охотник застрелил животное.