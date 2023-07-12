На портале «Цифровой Петербург» продолжат развивать сервисы

Портал «Цифровой Петербург» еженедельно посещают более 2,5 миллионов жителей.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Популярность портала «Цифровой Петербург» и мини-приложения «Я здесь живу», которые направлены на решение разных вопросов граждан, растет. В последнюю систему с марта по июнь зашли около 800 тысяч пользователей. А «Цифровой Петербург» еженедельно посещают более 2,5 миллионов горожан. Об этом сообщает АБН.

В связи с этим на площадках до конца 2023 года хотят открыть еще несколько сервисов. Например, два из них «Мой дом (включая «Мой дом — памятник») и «Детские сады» запустят уже летом в мини-приложении.

Сейчас на портале «Цифрового Петербурга» доступны уже 228 различных сервисов. Одни из последних, чат-боты, были созданы в этом году. Они помогают жителям с ограниченными возможностями изучить доступную городскую среду. А родителям оставить обратную связь о питании своих детей в школах. Также обновился сервис, в котором сезонный бот рассказывает о продаже корюшки.

В приложении «Я здесь живу» на данный момент работает девять сервисов, которые посвящены афише, ЖКХ, спорту и других сферам.