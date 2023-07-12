Из туалета аэропорта Пулково вынесли фотокамеру

В аэропорту Пулково пропал фотоаппарат одной из пассажирок. Но не бесследно. Найти женщину с техникой в сумке смогли в другом городе.

Фото: Baltphoto

Сотрудники линейного отдела полиции МВД России в аэропорту Пулково разбирались в тайне исчезновения фотоаппарата из женской уборной. Накануне к правоохранителям подошла пассажирка, которая сообщила, что забыла свою фотокамеру в туалете. Но когда вернулась за пропажей, то технику уже кто-то забрал. Об этом сообщает Neva.Today.

Специалисты смогли оперативно проверить всех возможных причастных к этому преступлению. Под подозрением оказалась 58-летняя женщина, которая летела в Казань. В известность об этом инциденте поставили полицейских из Татарстана. И после посадки самолета фотоаппарат за 20 тысяч рублей удалось изъять.

А подозреваемую задержали. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).