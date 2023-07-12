В России раскрыли период проведения ПМЭФ-2024

В следующем году петербургский международный экономический форум пройдет раньше, чем в 2023-м. Планируется, что мероприятие стартует 5 июня.

Фото: Санкт- Петербург.ру

В России раскрыли даты проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в следующем году. Известно, что событие пройдет с 5 по 8 июня. Об этом сообщает Бриф с ссылкой на фонд «Росконгресс».

Напомним, ПМЭФ-2023 проходил с 14 по 17 июня. На нем подписали около 900 соглашений. Их сумма составила 3,86 трлн рублей. И это без учета без учета документов, которые являются коммерческой тайной.

А в Северную столицу за этот период удалось инвестировать 661,33 млрд рублей. Заключенные соглашения будут реализовывать в сферах энергетики, образования, транспортной инфраструктуры, общественного питания, логистики, промышленности и других.

Всего форум в этом году посетили более 17 тысяч человек из разных стран.