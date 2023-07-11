Врачи из Петербурга первыми провели уникальную операцию по восстановлению кожи лица

В Петербурге врачи проводят на лице местной жительницы уникальные операции по восстановлению тканей. Женщина получила в огне серьезные ожоги.

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Петербургские хирурги восстанавливают лицо женщине с глубокими рубцами. Их пострадавшая получила два года назад в огне. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе взялись за серию уникальных операций по восстановлению тканей с помощью эндоскопических технологий. Ранее подобное еще не проводилось в России.

Всего медики провели женщине уже четыре операции. Однако вереди пациентку ждет еще столько же хирургических вмешательства.

Как рассказал заведующий ожоговым отделением №2 Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Дмитрий Козулин, такие операции сложны тем, что лицо имеет очень много сосудов и нервов. И важно не повредить их, чтобы не навредить мимике.

Важно отметить, что все мероприятия бесплатны для петербурженки. Они входят в полис ОМС.