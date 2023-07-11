В России хотят запретить менять пол

В июле во втором чтении хотят рассмотреть поправки в закон, которые позволят ограничить в стране операции по смене пола.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Депутаты Государственной думы планируют рассмотреть законопроект, который ограничит россиян в смене пола. Ранее инициативу уже одобрили в первом чтении и сейчас намерены обсудить во втором. Об этом сообщает Петроград.

Так, идея о запрете смены пола для россиян была выдвинута в мае 2023 года. Ее собираются внести в качестве поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В частности, разрешить менять пол в России предлагают лишь в том случае, если на это есть медицинские показания по врожденным аномалиям. И даже тогда согласие на хирургическое вмешательство должна дать врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения.

Инициатива позволит запретить ЗАГСу вносить изменения в документы граждан, на основе справок о смене пола.

Также человеку, сменившему пол, хотят запретить усыновлять детей.

Кроме того, брак супругов, если один из них прошел через такую операцию могут аннулировать.