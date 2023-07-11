Эксперты подсчитали сколько иностранных брендов ушло из России

За полтора года в Северной столице в два раза уменьшилось количество иностранных брендов в торговых центрах. Их число сократилось до 13%.

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В Петербурге с декабря 2021 года по июль 2023-го число зарубежных брендов, представленных в торговых центрах, сократилось вдвое. Об этом сообщает «МК в Питере».

Такую статистику посчитала консалтинговая компания NF Group. Так, если в конце 2021-го международные бренды занимали около 26% рынка Северной столицы, то сейчас их число сократилось до 13%. Таким образом, более 30 компаний прекратили свою деятельность в России и закрыли магазины. Однако почти 40 брендов по-прежнему остаются на рынке нашей страны, либо вернулись на него под другим названием.

При этом «опустевшие» места стараются занять и российские бренды. Тем не менее львиная доля товаров сейчас представлена такими странами как Турция, Китай и Ливан.