Эффективность реализации промышленной политики в Ленобласти высоко оценили в Минпромторге

Ленобласть вошла в топ-20 регионов с наиболее эффективной реализацией промышленной политики. Такой рейтинг представили накануне в Екатеринбурге.

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Минпромторг РФ составил рейтинг регионов с наиболее эффективной реализацией промышленной политики и включил Ленобласть в топ-20. Об этом сообщает ivbg.ru.

Регионы оценивали с учетом их успехов в реализации федеральных проектов. В частности, «Профессионалитета». Также отмечались и другие меры, которые позволяли регионам развить кадровый потенциал или расширить промышленную инфраструктуру. Речь не только об увеличении масштабов существующих производств, но и о создании новых объектов.

Данный рейтинг составляется, чтобы выявить сильные и слабые стороны субъектов, а также понять, как развивать регион в будущем.

В администрации Ленобласти отмечают, что одна из причин высокой оценки рейтинга, это эффективное взаимодействие органов исполнительной власти с федеральными структурами.