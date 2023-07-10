Россиянам объяснили, изменит ли увеличение МРОТ качество жизни

К 2030 году минимальный размер оплаты труда жителей России могут увеличить в два раза. Соответствующий законопроект уже был представлен по поручению президента РФ. Эксперт объяснил, как такие изменения отразятся на качестве жизни граждан.

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Экономист Денис Ракша в беседе с Brif рассказал, что россияне почувствуют разницу при увеличении МРОТ вдвое, но здесь есть одна проблема, которая заключается в невозможности предсказать динамику социально-экономических показателей, а также их влияния на общество за длительный период.

Пока непонятно, какая инфляция будет к 2030 году. Если она также увеличится в два раза, то повышение МРОТ никак не изменит ситуацию, заметил Ракша. Предполагается, что МРОТ можно было бы рассчитывать по формуле, но сейчас она заморожена, поэтому меняют суммы самостоятельно.

Текущая экономическая ситуация в России, по мнению специалиста, дает возможность строить прогнозы только на краткосрочную перспективу. Так, отмечается, что сейчас инфляция не очень высокая, поэтому к 2024 году она разгонится. В связи с этим повышение МРОТ на 18,5 % с 1 января станет ощутимым. А вот на счет 2030 года остаются сомнения.

Напомним, что сейчас МРОТ во всех регионах страны не должен опускаться ниже 16 242 рублей в месяц.