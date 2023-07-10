Петербуржцам законом хотят запретить заводить слишком много домашних кур и кроликов

В перспективе на территории России для дачников могут ввести ограничение на количество кур и кроликов. Таким образом, планируется предотвращать коммерческую деятельность.

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Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о соответствующих поправках, которые внесут в закон о садоводстве. Обновленный документ определит, сколько кур или кроликов дачники смогут держать участках, сообщает телеканал «360». Сейчас эта инициатива прорабатывается.

Разведение животных для личных нужд на дачах согласовали еще в прошлом году, но при этом должны соблюдаться определенные условия, включая санитарно-эпидемиологические нормы. Животные также не должны мешать соседям.

Чаплин отметил, что кур и кроликов можно растить для себя, но не в целях коммерческой деятельности. Законопроект же хотят немного изменить из-за ссор, которые периодически возникают между дачниками. Для урегулирования вопроса, может быть внесен налог для граждан, занимающихся разведением животных на продажу.

Депутат заметил, что в других странах для дачников уже прописано конкретное число животных, которые могут находиться на участке.