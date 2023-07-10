Петербургский «Зенит» отобрал победу у «Фенербахче», но остался без Кубка PARI Премьер

Сине-бело-голубые обошли турецкий «Фенербахче», но все равно лишились возможности завоевать Кубок PARI Премьер. Победный матч принес клубу только пару очков.

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В понедельник, 9 июля, на «Газпром Арене» состоялась игра между петербургским «Зенитом» и стамбульским «Фенербахче», сообщает «МК в Питере». На домашнем поле сине-бело-голубые обошли соперника посредством серии пенальти.

Отмечается, что в основное время ни одна из команд не смогла вырваться вперед. Тогда была назначена серия пенальти, в которой «Зенит» забил «Фенербахче» четыре гола против трех.

В результате победитель получил два очка, но по итогу трех встреч «Зенит» собрал всего пять очков, чего оказалось недостаточным для борьбы за Кубок PARI Премьер. Турнирную таблицу сейчас возглавляет сербская «Црвена Звезда», на ее счету шесть очков.