С 10 июля Финляндия ввела новые ограничения на въезд для жителей России

В Финляндии заработали новые ограничения на въезд. Нововведения распространились на граждан России с 10 июля.

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Так, теперь бизнесмены из РФ смогут проезжать транзитом через Финляндию только, имея на это веские основания, сообщает «МК в Ленобласти». Более того, владельцы недвижимости также должны оставлять уведомление о необходимости личного посещения страны.

Студенты из России больше не могут рассматривать программы финских вузов. Сейчас возможно участие только в программах на получение стипендии или в таких исследованиях, которые устроены в рамках полученных стипендии.

Напомним, что финские власти закрыли въезд для россиян в туристических целях еще под конец сентября прошлого года. Въехать в страну оставалось возможным по семейным обстоятельствам, а также на учебу, работу, лечение или по гуманитарным причинам.