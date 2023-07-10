В Северной столице оборот бизнеса рухнул почти на 20%

С начала года оборот петербургских организаций в сравнении с аналогичным периодом 2022 года упал на 19,9%. При этом самая сложная ситуация наблюдается в оптовой торговле.

Фото: Pxhere

Таким образом, с января по май оборот бизнеса в Петербурге составил 11,2 триллиона рублей, сообщает АБН со ссылкой на данные Петростата. Уточняется, что месяц к месяцу падение составило больше 19%.

В апреле специалисты зафиксировали антирекорд, — показатель в сравнении с четырьмя месяцами прошлого года оказался на 20% меньше, а также на 31,5% ниже в случае, если изучать ситуацию месяц к месяцу. Тем не менее, эксперты видят оптимистичный сигнал постепенного восстановления.

Кроме того, уменьшился сальдированный финансовый результат компаний. С января по апрель он составил больше 540 миллиардов рублей, что составляет 27,6% от уровня аналогичного периода 2022 года.

Труднее всего за первые месяцы пришлось оптовой торговле, добыче полезных ископаемых, а также производству кокса и нефтепродуктов. Кроме того, уменьшается прибыль непродовольственной розницы.

В свою очередь, заведения общественного питания, которые были не в очень выгодном положении, наоборот, показали рост. Также улучшения заметны в торговле продуктами питания.

Положительную динамику отметили в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Приносит неплохую прибыль и пошив одежды.