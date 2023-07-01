В Петербурге 1 июля отмечают «День Достоевского»

Вот уже почти 15 лет в Северной столице устраивают традиционный «День Достоевского». В этом году разные городские площадки подготовили специальные программы и экскурсии, связанные с творчеством писателя.

Фото: пресс-служба Смольного

В 2023 году «День Достоевского» проходит 1 июля. Во время праздника программы представляют культурные пространства, музеи, театры и библиотеки, сообщает Brif.

В частности, участники могут послушать экскурсии про жизнь писателя, а также пройти пешеходный квест по мотивам одного из самых известных произведений Достоевского «Преступления и наказания». Также у петербуржцев есть возможность посетить книжную выставку.

Напомним, что «День Достоевского» принято праздновать в самом начале июля, в то самое время, которое описано на страницах «Преступления и наказания».