В такси на Есенина прохожий наткнулся на бездыханное тело 77-летней пенсионерки
В Выборгском районе мужчина нашел в автомобиле труп пожилой женщины. Такси черного цвета при припарковали на улице Есенина.
Инцидент произошел 30 июня около половины пятого дня, сообщает «Патрульный Петербурга». Тогда к правоохранителям обратился очевидец, который пояснил, что наткнулся на странное такси с мертвой гражданкой. На место выехали специалисты.
Позже удалось установить, что скончавшейся женщине 77 лет. Бездыханное тело лежало в черном такси, припаркованном на улице Есенина.
В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.