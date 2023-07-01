В такси на Есенина прохожий наткнулся на бездыханное тело 77-летней пенсионерки

В Выборгском районе мужчина нашел в автомобиле труп пожилой женщины. Такси черного цвета при припарковали на улице Есенина.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Инцидент произошел 30 июня около половины пятого дня, сообщает «Патрульный Петербурга». Тогда к правоохранителям обратился очевидец, который пояснил, что наткнулся на странное такси с мертвой гражданкой. На место выехали специалисты.

Позже удалось установить, что скончавшейся женщине 77 лет. Бездыханное тело лежало в черном такси, припаркованном на улице Есенина.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.