Эксперты объяснили, чем опасно голодание на воде

Голодание на воде является достаточно известным способом борьбы с лишним весом, однако эксперты предупреждают, что этот способ может привести к ряду неприятностей и изменений в организме.

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Специалисты из Иллинойсского университета в Чикаго изучили способ голодания на воде. Удалось установить, что в ряде случаев оно, действительно, помогает, — вес уходит, а обмен веществ в организме улучшается. Однако тут кроется опасность: как только человек отказывается от голодовки, килограммы возвращаются, а в процессе специфической диеты возможны головные боли, бессонница, чувство голода и другие неприятные побочные эффекты, сообщает «МК в Великом Новгороде».

Как правило, при голодании на воде люди могут пить небольшое количество соков и супов. После того, как человек возвращается к более плотному рациону вес возвращается — иногда это происходит за три месяца, а иногда за большее время, так как люди постоянно себя ограничивают и удерживают дефицит калорий.

Улучшенное артериальное давление обычно также снова возвращается к прежним результатам. При этом есть риск, что при похудении могут сгореть мышцы, а не жир.

Важно: прибегать к таким диетам не рекомендуется без консультации врача. При этом голодание на воде возможно держать не более чем пять дней.