Тату-мастеров обязуют сообщать о нацистских татуировках клиентов

Политолог Ярошенко предложил обязать тату-мастеров сообщать о нацисткой символике на телах своих клиентов. Отмечается, что это поможет упростить работу силовикам.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Клава Назарова

По мнению политолога Алексея Ярошенко, введения обязательства сообщать о наличии радикальных и нацистских татуировок необходимо, так как с большой долей вероятности носитель данных символов относится к радикальному сообществу и рано или поздно его личностью заинтересуются силовики. Как сообщает 360, данные сообщения упростят работу силовикам, чтобы держать носителей данных символов на контроле.

При этом важно, как отмечает Ярошенко, не вводить уголовную ответственность против самих мастеров. По его мнению, наносить на тела клиентов подобные татуировки можно, а сообщать о них – нужно.

В связи с этим, политолог предложил дополнить статью 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).