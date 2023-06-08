Терапевт объяснила, как спасти глаза ребенка в случае попадания в них песка

Настало время летних игр детей на природе и поездок на моря. Во время отдыха ребенок, увлеченный, например, строительством замков из песка, может случайно коснуться глаз грязными руками. Тогда песок оказывается уже в глазах, вызывая раздражение. Что в таком случае необходимо делать, рассказала эксперт.

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Терапевт Ольга Чиркова объяснила, что при загрязнении глаз их нужно срочно промыть ватным тампоном с чистой водой или чайной заваркой, что поможет снять симптомы раздражения и успокоить слизистую. После этих процедур необходимо использовать противовоспалительное средство, сообщает «МК в Великом Новгороде».

На всякий случай после попадания песка в глаза эксперт порекомендовала обратиться офтальмологу, так как грязь может вызвать серьезные механические повреждения роговицы или конъюнктивального слоя.

Также эксперт рассказала, как себя вести, если ребенок проглотил песок. В таком случае, по словам Чирковой, нужно прополоскать ротовую полость и дать малышу выпить много воды, а затем, спустя семь дней, нужно сдать анализ на наличие гельминтов.