У магазина на Маршала Захарова молодой человек получил пулю в спину от стрелка в зеленой жилетке

Вечером в четверг у одного из продуктовых магазинов на улице Маршала Захарова произошла стрельба. В результате тяжелое ранение получил молодой человек, которого экстренно госпитализировали.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около семи часов вечера 7 июня правоохранителям Красносельского района от автослесаря поступило сообщение, что на Маршала Захарова один мужчина выстрелил в другого.

Позже удалось установить, что в результате произошедшего пострадал 26-летний петербуржец. Мужчина получил ранения головы и спины. Очевидец, заявивший в полицию, объяснил, что неизвестный в зеленой жилетке и черной кофте выстрелил в молодого человека из предмета, похожего на пистолет.

В результате у пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга средней степени тяжести, контузию, огнестрельные ранения головы и грудной клетки, а также кровоизлияние в мозг. В тяжелом состоянии петербуржца поместили на отделение реанимации.

Известно, что злоумышленнику на вид 25-30 лет, ростом он около 185-190 сантиметров. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортном районе Петербурга ссора генерального директора и ведущего инженера закончилась стрельбой.