Житель Красносельского района, хранивший деньги в рюкзаке, лишился около 5 млн рублей после визита неизвестного

В Красносельском районе мужчина ненадолго отлучился из дома, а когда вернулся, обнаружил пропажу почти пяти миллионов рублей, которые он хранил в своем рюкзаке.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 6 июня на Петергофском шоссе. Около 12 часов ночи в экстренные службы обратился 60-летний местный житель, который пояснил, что неизвестный в его отсутствие вынес из квартиры, расположенной на 13 этаже, крупную денежную сумму, хранившуюся на полке шкафе в рюкзаке. Пострадавшего не было дома всего несколько часов.

В результате материальный ущерб составил 4 917 959 рублей. Квартира охранной сигнализацией не оборудована.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время злоумышленник разыскивается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что неизвестный украл у жителя Ленобласти строительные инструменты, проникнув в его дом и гараж. В общей сложности материальный ущерб составил около 315 тысяч рублей.