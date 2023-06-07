Петербургские рестораторы хотят вернуть к жизни советский бренд пирожковой «Минутка»

В Санкт-Петербурге может вернуться к жизни советский бренд пирожковых «Минутка». Выпечку начнут продавать на двух точках.

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Так, рестораторы Северной столицы задумались о возвращении сети стрит-фуда под брендом известной советской пирожковой, которая находилась на Невском проспекте. Предполагается, что торговать пирожками бренда «Минутка» начнут уже с 14 июня, сообщает Neva.Today.

Киоски с посадочными местами откроют на Рубинштейна и в пространстве «Севкабель Порт». В меню жители и гости Петербурга смогут увидеть обновленные хиты советской гастрономии. Пирожки собственного производства будут поступать на точки несколько раз в день.

Отмечается, что на начальном этапе в проект вложат 30 миллионов рублей. В случае успеха первых десять точек сеть расширят.