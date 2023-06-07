Пожилым петербуржцам рассказали, как получить выплату за летний отдых в 2023 году

Пенсионерам напомнили, что за летний отдых можно получить дополнительные выплаты. О правилах их оформления в 2023 году рассказали эксперты.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Так, сэкономить на летнем отдыхе могут пожилые путешественники, запланировавшие поездки внутри России. Все выплаты можно получить через Социальный фонд, МФЦ и портал «Госуслуги», сообщает телеканал «360».

Так, для пенсионеров предусмотрены компенсации, которые начисляются за проезд к месту отдыха и обратно, а также льготы на авиабилеты и поездки в поезде. Уточняется, что авиакомпания при этом должна входить в список тех, кто получил субсидирование, а льготы предоставляются только по определенным маршрутам.

Напомним, что бесплатный проезд на поездах и вагонах всех категорий по личным надобностям два раза в год, а также единожды к месту лечения могут получить Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы.

Также к льготам для всех туристов относится туристический кешбэк, который в 2023 году составляет 20% от стоимости одной туристской услуги. При этом он не должен быть больше 20 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить компенсации, пенсионерам необходимо обратиться с заявлением и документами в ТО СФР.