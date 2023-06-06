В январе на Петербург обрушилось 79% DDoS-атак

В январе 2023 года Петербург стал лидером среди городов, на которые обрушились хакерские атаки. Оказалось, что чаще всего «дудосили» длинными январскими ночами.

Фото: pxhere

В первом квартале текущего года на Петербург обрушилось рекордное количество DDoS-атак. Как сообщает Патрульный Петербурга, город стал лидером среди других регионов по количеству хакерских атак.

Так, за первый месяц, страдая от бессонницы хакеры совершили 79% кибератак на Северную столицу. К февралю и марту количество атак сократилось до 14% и 6% соответственно. Примечательно, что в основном атаки происходили по ночами.

Отмечается, что чаще всего от нападений хакеров страдают финансовые компании, ритейл и госсектор.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России назвали лауреатов премий за лучшие ESG-проекты.