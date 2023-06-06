За убийство и расчленение жены петербуржец получил исправительные работы

Мужчина, расчленивший свою жену в Колпино, получил исправительные работы. Суд признал мужчину виновным лишь в убийстве по неосторожности.

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Петербургский суд признал виновным мужчину, расчленившего свою супругу в их общей квартире в Колпино. «МК в Питере» сообщает, что за содеянное мужчина отделался исправительными работами и вычетом 10% от зарплаты в пользу государства. Дело в том, что судья посчитал, что мужчина виновен в убийстве по неосторожности.

По версии следствия, во время семейной ссоры, петербуржец толкнул супругу и, потеряв равновесие, женщина ударилась головой, что и послужило причиной смерти. Одна растерявшийся супруг, вместо вызова полиции, вывез тело жены в Старое Колено и, разделав его, выкинул.

Судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти, так как правоохранители обнаружили лишь скелетированные останки женщины.