«Липовые вазоны» Смольного разрушают архитектурную целостность Петербурга – эксперт Гранстрем

В Санкт-Петербурге не утихают споры о целесообразности и соответствии городскому ландшафту организованного на Синем мосту у Исаакиевской площади временного сада из растений в вазонах. Как отмечает заведующая кафедрой истории и теории архитектуры СПбГАСУ Мария Гранстрем в беседе с изданием «Деловой Петербург», в центре Северной столицы уже были гениально решены визуальные связи, которые нынешнее поколение не вправе нарушать.

Фото: сайт Администрации Петербурга

Временный сад, состоящий из сотен лип и других растений в кадках, появился на Синем мосту по случаю Дня города в конце мая 2023 года. До этого порядка 70 яблонь в горшках были установлены на Невском проспекте, площади Восстания, Большой Морской и Малой Садовой улицах. Такие решения городских властей относительно благоустройства и озеленения вызвали немало вопросов и претензий не только со стороны жителей Петербурга, но и представителей экспертного сообщества.

Так, заведующая кафедрой истории и теории архитектуры СПбГАСУ Мария Гранстрем в комментарии изданию «Деловой Петербург» объяснила, что архитектура исторической части города представляет собой строгую систему доминант, акцентов, фоновых построек и открытых пространств, а сама Исаакиевская площадь является одним из важнейших и знаковых мест Санкт-Петербурга. Появление здесь высоких растений разрушает целостность площади как памятника градостроительного искусства, так как с каждой ее точки открывается множество уникальных панорам, требующих исторического открытого пространства.

«Мы получили в наследство город, который накладывает определенные обязательства. В Петербурге есть множество площадок, для которых подобное контейнерное озеленение явилось бы спасением. А в центре Санкт–Петербурга задолго до нас уже гениально решены визуальные связи, которые мы не вправе нарушать», – подчеркнула Гранстрем.

Ранее о необходимости сочетать озеленение с петербургской архитектурой говорили и жители Северной столицы. Несмотря на острый дефицит зеленых насаждений, некоторые горожане были возмущены закупкой и установкой таких вазонов в исторической части Петербурга. Пользователи социальных сетей говорили о несоответствии квадратных кадок с деревьями уникальной архитектуре города, а также напомнили чиновникам Смольного и губернатору Александру Беглову, что исторический центр Северной столицы является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а не чьим-то «личным сельским участком».

Множество вопросов вызвали и бюджетные траты на установку такого сада, которая обошлась городу в 162 миллиона рублей. Высокая стоимость, как писали СМИ, может быть продиктована импортным происхождением посадочного материала – на некоторых деревьях были обнаружены бирки польской компании Аgrotura. Учитывая сегодняшнюю внешнеполитическую ситуацию, такая поддержка иностранного бизнеса из стран, открыто выступающих против России, выглядит весьма странно. Особенно на фоне того, что и в Санкт-Петербурге, и в соседней Ленинградской области есть свои питомники, сотрудничество с которыми могло позволить бы администрации Беглова не только сократить расходы городской казны, но и существенно поддержать отечественных производителей.