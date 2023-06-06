«Сначала подумала, что они спят»: девушка из Самары рассказала, как нашла мертвых родителей, выпивших «Мистер сидр»

От алкогольного напитка «Мистер сидр» в Ульяновской и Самарской области скончались 18 человек. Дочь умерших от данного напитка рассказала, как обнаружила мертвых родителей.

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Жительница Самары рассказала, как обнаружила бездыханные тела родителей, употребивших «Мистер сидр», сообщает 360.

Женщина заподозрила неладное, когда не смогла дозвониться до родителей. Вернувшись домой, девушка заметила, что родители не дышат и вызвала бригаду скорой помощи.

«Я вернулась домой с работы и увидела лежащих родителей. Сначала подумала, что они спят. Но потом увидела, что ни папа, ни мама не дышат. Тогда я побежала к соседке попросить, чтобы та вызвала скорую помощь» —рассказала дочь умершей пары

Прибывшие врачи осмотрели семейную пару и подтвердили факт смерти, после чего вызвали полицию.

Дочь погибших отметила, что последний раз говорила с отцом накануне, когда попросила его отвезти ее к бабушке, но он отказался, так как выпил алкогольный напиток и не мог сесть за руль.