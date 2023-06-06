Обуховский завод поглотил петербургских производителей радиотехники

В конце мая производители радиотехники в Петербурге стали принадлежать АО «Обуховский завод». Отмечается, что ЗРТО и ВНИИРА ранее базировались в центре Петербурга, а перенос и модернизация производств обошлась в 50 миллиардов.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Петербургские заводы по производству радиотехники перешли в АО «Обуховский завод». Речь идет о АО «Завод радиотехнического оборудования» (ЗРТО) и АО «Ордена Трудового Красного Знамени ВНИИ Радиоаппаратуры» (ВНИИРА). Переход в концерн произошел в конце мая, сообщает dp.ru.

Известно, что производство ЗРТО и ВНИИРА уже пару лет осуществляется на площадке Обуховского завода, однако официально по документам производство перешло в концерн лишь в конце весны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что производство новой модели «Лады» на бывшем заводе Nissan в Петербурге стартует 14 июня.