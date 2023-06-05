В России выросло количество рекламы

Внутри страны зафиксирован положительный рост на рекламном рынке. Ассоциация коммуникационных агентств России отметила, что показатели выросли на 8%.

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В России увеличился объем рекламы. Итоги первого квартала 2023 отечественного рекламного рынка выросли на 8%, сообщает АБН.

По мнению экспертов из Ассоциации коммуникационных агентств России, в первом квартале этого отмечена положительная динамика относительно аналогичного периода прошлого года. Так, например, на общий объем рекламы потратили 140-145 миллиардов.

Отмечается, что динамика в разных сегментах – различная. Например, в тех медиасегментах, где отмечался отрицательный рост в прошлом году – в текущем сменился на положительный, а в тех, где прошлогодние показатели были отличными – стали отрицательными.