ЗСД на один день превратился в велотрассу в рамках благотворительной акции

В Петербурге состоялся наиболее масштабный за всю историю Северной столицы велосипедный парад “ЗСД Фонтанка Фест”. В нем приняли участие 13 тысяч спортсменов, которые проделали маршрут по Западному скоростному диаметру. Трасса считается одной из самых живописных во всем мире. Поэтому участниками стали не только петербуржцы, но и велосипедисты из Белоруссии, Эстонии и Казахстана.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

В 2023 году фестивалю удалось поставить очередной рекорд. В этот раз во время него прошла самая крупная благотворительная велосипедная акция “Делись энергией поддержки”. Ее создателями стали партнеры велофестиваля — члены фонда “Антон тут рядом”, а также компании “Газпром нефть”. Все участники смогли во время заезда “дать пять” спортсменам, которым из-за здоровья не удалось присоединиться к мероприятию с той стороны. Подобные прикосновения были конвертированы компанией “Газпром нефть” в благотворительный взнос, который предназначен для лечения людей с аутизмом.

В фестивале приняли участие не только профессиональные велосипедисты, но и любители активного образа жизни. Среди них оказались представители театральной среды, а также студенты и педагоги университетов Петербурга. Кроме того, участниками заезда стали местные блогеры.

Из-за большого количества желающих принять участие в велосипедном заезде организаторам пришлось только на старт потратить свыше часа. Участники преодолели путь от Богатырского проспекта и до реки Екатерингофки. Длина трассы составила 15 километров. Велосипедисты во время заезда проехали два вантовых моста, которые расположены на высоте 50 метров над Финским заливом.

Чтобы в велосипедном параде смогли принять участие все желающие, было решено разделить его на несколько стартов. В общей сложности мероприятие длилось шесть часов. Самые быстрые спортсмены смогли преодолеть маршрут за семьдесят минут.

Напомним, что впервые велофестиваль проходил в 2018 году. С тех пор мероприятие стало ежегодно привлекать большое количество туристов, желающих стать участниками заезда. В 2022 году в велопараде приняли участие десять тысяч спортсменов.