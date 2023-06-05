Петербург назвали одним из самых комфортных городов для людей с нарушением зрения

Санкт-Петербург — один из самых доступных для незрячих городов в России. Такое мнение выразил блогер, тестировщик визуальной доступности VK Артем Плаксин в интервью журналу Men Today. У молодого человека с рождения дистрофия сетчатки, он практически ничего не видит.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Артем отмечает, что на улицах Северной столицы установлено много говорящих светофоров, которые помогают людям с проблемами зрения ориентироваться и безопасно переходить дорогу. Кроме того, петербуржец отмечает, что подведомственная Комитету по транспорту Дирекция по организации дорожного движения (ДОДД) оперативно реагирует на запросы об установке новых светофоров. «Если ей отправить запрос на установку светофора с голосом, то, если есть бюджет, специалисты такие светофоры поставят или запланируют их установку в ближайшем будущем», — говорит Артем.

Напомним, что в этом году специалисты ДОДД планируют увеличить в городе количество устройств звукового голосового сопровождения (УЗГС), 108 новых приборов-помощников появится в Василеостровском, Выборгском, Центральном, Калининском, Кировском, Адмиралтейском и Красносельском районах.

Дублирование сигналов светофора речевыми сообщениями поможет слабовидящим людям безопасно переходить дорогу на пешеходном переходе. Таким образом продолжится формирование качественной городской среды для людей с проблемами зрения. Также в Петербурге действует специальная система помощи и в общественном транспорте.

Артем Плаксин рассказал, что в городе есть компания «Говорящий город», которая активно сотрудничает с Комитетом по транспорту, с метрополитеном и «Горэлектротрансом» и иными перевозчиками. Совместными усилиями внедряется одноименная программа «Говорящий город».

В рамках программы «Говорящий город» транспортные службы оснастили двери автобусов, троллейбусов, трамваев, вагоны метрополитена и турникеты специальными маячками, которые позволяют незрячему человеку узнать информацию о месте, маршруте автобуса или названии станции метро через специальное абонентское приложение.

Так, человек без зрения может нажать кнопку «Что есть вокруг», а его приложение подскажет ему, есть ли рядом автобус или другой вид общественного транспорта, который ему нужен. Радиус действия такой системы работает в пределах 25 метров.

Также приложение направляет специальный сигнал водителю, при получении которого он узнает, что в транспорт хочет сесть инвалид. А владельцу абонентского устройства приходит оповещение — дверь открыта. В метро действует аналогичная схема.