Петербуржцам рассказали, без каких двух продуктов вес стремительно начнет уменьшаться

Для худеющих граждан некоторые продукты лучше на время убрать из рациона. При этом специалисты отмечают, что сидеть на изнуряющих диетах и заниматься спортом до изнеможения во время сброса веса совсем не нужно.

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Для того, чтобы избавиться от лишних килограмм, эксперты рекомендуют исключить из рациона рафинированный сахар и пшеничную муку, сообщает «МК в Великом Новгороде». Однако эти элементы есть во многих продуктах.

Известно, что из-за сахара в крови происходят скачки инсулина, что и приводит к образованию жировых отложений. Частое употребление выпечки, в свою очередь, также может привести к проблемам со здоровьем.

Летом вместо сахара и выпечки можно сделать выбор в пользу ягод. Отмечается, что через месяц после отказа от этих двух продуктов можно сбросить 3-7 кг.