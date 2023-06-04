Врач перечислил опасные факторы, способные спровоцировать развитие неинфекционных заболеваний

Известно, что хронические болезни часто появляются из-за неправильного образа жизни или другими факторами, которые можно предотвратить.

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Врач Федор Коваленко отметил, что сейчас существует множество вредных привычек, которые могут спровоцировать развитие неинфекционных болезней. В частности, речь идет о малоподвижном образе жизни, курении, а также злоупотреблении алкогольными напитками, сообщает «МК в Мурманске».

Чтобы не допустить вспышек заболеваний специалист рекомендует постепенно устранять негативный фактор, а также проводить профилактику.

Кроме того, врач должен аккуратно поработать над проблемами человека, рассказать ему про здоровые привычки и посоветовать альтернативу вредным факторам.

Напомним, что поданным Росстата за 2022 год только 71% женщин и 45% мужчин ведут относительно здоровый образ жизни.