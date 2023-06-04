Петербуржцам рекомендовали закрывать окна во время сна

В ходе исследования эксперты выяснили, что сон с открытым окном плохо воздействует на человека из-за ряда факторов. Так, в частности, речь идет о посторонних шумах.

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Тему сна с открытым окном изучили в немецком Университете Иоганна Гутенберга. Специалисты выяснили, что шум во время сна и стресс связаны напрямую, а в перспективе при таких условиях повышается уровень «плохого» холестерина в крови, сообщает «Петроград».

Уточняется, что мозг, который находится в состоянии сна, более чувствителен к шумам, чем в бодрствующем состоянии. Из-за переизбытка посторонних звуков возникает стресс, который, в свою очередь, способствует выработке кортизола. Специалисты заметили, что в долгосрочной перспективе это закончится повышенным уровнем холестерина и высоким кровяным давлением.

Особенно важно закрывать окна на ночь жителям мегаполисов и шумных городов. Рядом с оживленными трассами почти никогда не бывает тихо.